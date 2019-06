Il ne suffisait qu’une semaine pour prouver que Trump avait prétendu qu'il cherchait à négocier avec l'Iran, (Moussavi)

Téhéran (ISNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi, a fermement dénoncé la dernière décision du Trésor américain d'imposer de nouvelles sanctions aux entreprises pétrochimiques iraniennes.

Dans une déclaration samedi, M. Moussavi a décrit les sanctions comme un exemple de terrorisme économique et une partie des hostilités constantes de la Maison Blanche contre la nation iranienne.

"Il suffisait seulement une semaine pour prouver que le président américain avait prétendu qu'il cherchait à négocier avec l'Iran", a déclaré M. Moussavi.

"La politique américaine de pression maximale est une politique ratée qui avait déjà été testée à plusieurs reprises par les présidents précédents du pays", a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que c'était une mauvaise voie et que le gouvernement américain pouvait être assuré qu'il n'atteindrait aucun des objectifs qui lui incombaient lors de la mise en œuvre de cette politique.

Il a également évoqué les appels lancés à la négociation avec l'Iran par certains responsables américains, les qualifiant de déclarations trompeuses et fausses visant à attirer l'attention de l'opinion publique.

La décision "américaine" [d'imposer des sanctions aux sociétés pétrochimiques iraniennes] va à l'encontre des principes et règles de base du droit international et des relations internationales, ainsi que des engagements internationaux du régime américain, et entraînera des obligations internationales à leur égard [États-Unis]", a précisé M. Moussavi.

"Tous les pays ont le devoir de réagir face à la violation flagrante des principes fondamentaux du droit international et d'empêcher que les acquis de la communauté internationale en matière de multilatéralisme ne soient encore anéantis par le système judiciaire américain par des actes d'intimidation et des mesures unilatérales de l’administration américaine", a-t-il insisté.

Fin