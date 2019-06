Une banque chinoise lance ses activités en Iran

Téhéran (ISNA)- La Banque chinoise Kunlun a débuté ses activités en Iran, a annoncé Pedram Soltani, vice-président de la Chambre de commerce, des industries, des mines et de l’agriculture d’Iran.

«La Banque chinoise de Kunlun a annoncé qu'elle poursuivrait ses transactions bancaires avec la République islamique d'Iran d'ici la fin de l'année en cours en utilisant uniquement le yuan chinois et en respectant pleinement les sanctions imposées par les États-Unis aux marchandises, aux personnes physiques et morales, aux entreprises de transport et aux banques », a écrit M. Soltani sur son compte Twitter.

« La Banque chinoise de Kunlun est la seule banque chinoise à coopérer avec la République islamique d’Iran », a-t-il ajouté.

À la mi-avril, le directeur de la Banque Kunlun avait annoncé que la banque poursuivrait sa coopération avec l'Iran.

La banque chinoise a annoncé qu'elle poursuivrait sa coopération avec les banques iraniennes non sanctionnées pour les transactions et les paiements liés aux marchandises non sanctionnées.

