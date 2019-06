Dix films iraniens au Festival de Shanghai

Téhéran (ISNA)- La 22ème édition du Festival du film de Shanghai sera organisée du 15 au 24 juin 2019 en Chine et des œuvres de 10 réalisateurs iraniens seront projetées sur les écrans à cet événement cinématographique.

Selon Ciné Iran, dans ce festival les films iraniens intitulés « Qasr-e Shirin » réalisé par Reza Mirkarimi dans la catégorie compétitive des long-métrages, « Dissect » de Siavash Shahabi dans la catégorie des court-métrages, « As I Lay Dying » réalisé par Mostafa Sayari dans la catégorie « Nouveau Talent d’Asie » (le film est nominé pour le meilleur film et le meilleur tournage), « 3 Faces » de Jafar Panahi dans la catégorie « Vive le Festival » seront projetés dans les salles des cinémas.

Egalement les long-métrages iraniens « Sheeple » réalisé par Houman Seyedi, « In the Fish » de Behzad Vaziri, « Sophomore Year of My School » réalisé par Rassul Sadr Ameli, « La Permission » de Soheil Beiraghi, « La Chambre Obscure » réalisé par Rouhollah Hejazi et « Die Goldfische » réalisé par Alireza Golafshan une production de l’Allemagne seront projetées dans la catégorie non-compétitive de ce festival international.

Fin