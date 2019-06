Les Pays-Bas et la Russie rejoignent l'INSTEX

Téhéran (ISNA)- Les Pays-Bas et la Russie rejoignent également l'INSTEX (le mécanisme du canal commercial spécial de l'UE avec l'Iran).

Après le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire et la réimposition des sanctions unilatérales contre l'Iran, le trio européen, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont décidé de mettre en place un système visant à faciliter les échanges commerciaux avec l'Iran. Le système, anciennement connu sous le nom de « Mécanisme de financement spécial » (SPV), est désormais appelé (après certaines retouches), « Instrument d'appui au commerce »(INSTEX).

L’Instrument d’appui au commerce avec l’Iran (INSTEX) lancé officiellement en février 2019 par les partenaires européen de l’Iran dans l’accord nucléaire, à savoir : la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni est un mécanisme qui permettra de commercer avec l’Iran, malgré les sanctions américaines.

Implantée à Paris, il sera dirigé par Per Fischer, un ancien haut responsable allemand de la Commerzbank. Fort du soutien des 28 pays membres de l’Union européenne, les trois Etats doivent, ainsi, exposer l’unité et l’indépendance de l’Europe face aux régimes de restrictions extraterritoriales et unilatérales des Etats-Unis.

