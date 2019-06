Production de gaz iranien à Pars Sud : une augmentation de 60 millions de mètres cubes cette année

Téhéran (ISNA)- Le PDG de la compagnie iranienne du Pétrole et du Gaz, Mohammad Mechkin-Fam, a fait part de l’installation et de la mise en service de 5 nouveaux plateformes gaziers, à Pars Sud, cette année avant d’ajouter que d'ici fin de l'année, la capacité de production iranienne sur le champ offshore de Pars Sud, dont l'exploitation est partagée entre l'Iran et le Qatar dans les eaux du golfe Persique, augmentera de plus de 60 millions de mètres cubes par jour.

La région iranienne de Pars Sud, qui possède le plus grand gisement de gaz au monde, est également considérée comme le plus grand fournisseur de produits non pétroliers et pétrochimiques, mais aussi de condensats de gaz du pays. Le champ offshore de Pars Sud, considéré comme le cœur énergétique et gazier iranien, reste le principal centre d'exportation de condensat de gaz du pays. Fin