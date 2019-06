Appel téléphonique Rohani-Erdogan

Téhéran (ISNA)- Les présidents iranien et turc ont déclaré que les relations et les coopérations entre les deux pays dans de différents secteurs sont positives, en développement et stratégiques.

Le président iranien, Hassan Rohani, s’est entretenu au téléphone samedi soir avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, lors duquel les deux autorités ont insisté sur l’utilisation des capacités existantes afin de développer et renforcer de plus en plus les relations Téhéran-Ankara.

« Le développement des relations et des coopérations entre l’Iran et la Turquie en tant que deux pays puissants et efficaces dans le monde de l’islam, a une grande importance dans la croissance de la stabilité et de la sécurité dans la région », a déclaré M. Rohani, tout en félicitant réciproquement l’Aïd al-Fitr au gouvernement et à la nation de la Turquie.

Le président Rohani a ensuite précisé sur la volonté de Téhéran pour les coopérations économiques avec Ankara et l’utilisation de la monnaie nationale entre les deux pays.

Il a également exprimé son regret pour la continuité des meurtres dans les régions comme le Soudan, la Libye, le Yémen et l’Afghanistan et a ajouté que « l’Iran et la Turquie, côte à côte, avec la coopération des autres pays frères et amis peuvent mettre fin à ce processus regrettable et dangereux et de résoudre les questions et les problèmes de la région et du monde de l’islam.

M. Rohani a aussi souligné que l’Iran et la Turquie devraient étendre leurs coopérations dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans la région et du renforcement de la sécurité sur les frontières communes entre les deux pays.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a pour sa part félicité l’Aïd al-Fitr au gouvernement et à la nation iraniens et a déclaré que l’Iran et la Turquie sont deux pays amis et frères dans la région et le développement des relations est à l’intérêt des deux nations et de la région.

Il a ensuite insisté sur la nécessité des efforts pour étendre les coopérations toutes azimutes entre Téhéran et Ankara dans de différents secteurs en particulier commercial et économique et l’utilisation de la monnaie nationale dans les échanges commerciaux entre les deux pays.

« En développant leurs coopérations, l’Iran et la Turquie peuvent jouer un grand rôle sur la voie de la croissance de la stabilité et de la sécurité dans la région et la lutte contre le terrorisme », a précisé M. Erdogan.

Se référant aux sanctions américaines contre l’Iran, M. Erdogan les a reconnues unilatérales et cruelles et a déclaré qu’il n’accepte jamais ses sanctions et il cherche à augmenter ses amitiés et ses coopérations avec Téhéran.

Fin