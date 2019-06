Téhéran (ISNA)- L’équipe nationale d’haltérophilie d’Iran a remporté pour la quatrième fois consécutive le Championnat du monde junior.

Le Championnat du monde junior 2019 a été tenu à l’île Fidji et à la fin l’Iran est devenu champion avec deux médailles d'or, quatre médailles d'argent et 9 médailles de bronze et un total de 622 points. L’équipe nationale des Etats-Unis s’est placée en deuxième position avec 552 points et le Japon est monté sur la troisième marche du podium avec 521 points.

L'événement s'est déroulé en présence de 248 joueurs (112 femmes et 136 hommes) provenant de 47 pays.

