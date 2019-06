Les États-Unis vont sacrifier le PM sioniste pour nouer le contact avec Téhéran?

Téhéran (ISNA)- Le PM israélien passe de très difficiles moments : alors que son principal soutien, Donald Trump a émis des réserves sur ses chances à remporter une nouvelle victoire aux législatives du mois de septembre, Netanyahu vient de subir une nouvelle déculottée dans le dossier iranien.

À en croire certaines sources régionales, Trump et Netanyahu se seraient même disputés sur l'Iran, au seuil de la visite du PM japonais à Téhéran. La semaine dernière, le secrétaire d'État US a affirmé en présence des principaux dirigeants des lobbies pro-Israël ne pas trop croire aux chances du Deal du siècle pour cause de son parti pris flagrant en faveur d'Israël.

Les sources régionales s'intéresse à l'appel téléphonique que le PM israélien a passé au Premier ministre japonais, alors que ce dernier est attendu mercredi 12 juin à Téhéran pour apporter aux dirigeants iraniens le message de l'administration Trump. Après avoir cherché à déclencher une guerre totale contre l'Iran, les Américains semblent désormais revenir sur terre et sentir les limites d'une entreprise guerrière contre l'Iran. Or ce début de retrait inquiète diablement Israël qui compatit largement sur un face-à-face militaire direct USA/Iran.

Le bureau du Premier ministre israélien a ainsi annoncé, dans un communiqué, que Shinzo Abe s'était entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahu de certaines questions relatives à son prochain voyage à Téhéran. Selon la version présentée par la partie israélienne, Netanyahu avait réclamé au Premier ministre japonais "d'intensifier des pressions sur l'Iran" afin de "le contraindre de changer son comportement dans la région". Toujours à en croire le communiqué, la Maison-Blanche aurait informé le Premier ministre israélien du contenu des récentes négociations Trump-Abe à Tokyo. Cependant, l’entretien téléphonique de Netanyahu avec son homologue japonais montre que les explications fournies dans ce sens par la Maison Blanche, sur la rencontre Trump-Abe à Tokyo, sont loin de satisfaire le régime israélien.

Les relations entre Donald Trump et Benyamin Netanyahu semblent devenir, désormais, tumultueuses, ajoutent les sources régionales. La preuve en est surtout, les concertations confidentielles entre les conservateurs de la Maison-Blanche et le chef du parti Israel Beytenou (Israël notre maison), concertations qui auraient eu lieu à l’insu de Netanyahu. L'entretien téléphonique entre Netanyahu et Abe est une preuve de plus sur la méfiance qui caractériserait actuellement les relations entre la Maison-Blanche et Tel-Aviv. Les autorités israéliennes, surtout Benyamin Netanhau qui se trouve actuellement dans une très mauvaise posture tant sur le plan de la politique intérieure qu'au niveau international, ne voient pas du bon œil les tentatives US de nouer des contacts directs avec l'Iran. Ce serait une perte énorme au seuil des législatives pour un Netanyahu qui a largement tiré profit de son conflit avec la Résistance pour faire voter les colons en sa faveur. Pour de nombreux analystes politiques, les explosions au port de Fujaïrah aux Émirats arabes unis auraient dû, selon les israéliens, déboucher sur une guerre totale avec l'Iran mais cette guerre n'a pas eu lieu; pire le rapport ultra médiatisé des alliés arabes d'Israël au Conseil de sécurité a soigneusement évité de faire la moindre allusion à l'Iran.

Des informations se multiplient désormais sur un report de la conférence de Bahreïn où les alliés arabes de Tel-Aviv devront rendre publics leurs liens avec Israël. La conférence devra se tenir les 25 et 26 juin à Manama alors que tous les pays arabes ne sont pas prêts à y participer : la Jordanie, l'Égypte voire le Koweît ont émis des doutes, craignant la réaction de leur opinion publique. Ce report, s'il a lieu, marquerait une défaite pour Netanyahu, défaite dont se souviendraient les colons à la prochaine législative.

Avec PressTV

