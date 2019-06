L’Iran dévoile un système de défense aérienne

Téhéran (ISNA)- L’Iran a dévoilé un système de défense aérienne intitulé « 15 Khordad » qui est fabriqué par les ingénieurs de l’Organisation des industries aérospatiales affiliée du ministère iranien de la Défense.

Le système de défense aérienne « 15 Khordad » a été dévoilé et remis à la force anti-aérienne de l’Armée de la République islamique d’Iran en présence du ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami, et le commandant de cette force, le général Alireza Sabahifard.

« Il est nécessaire d’avoir des systèmes avec de différentes portées dans le réseau complet de la défense aérienne du pays, dans ce cadre le système 15 Khordad peut identifier des chasseurs et des drones agressifs dans une portée de 150km et de les intercepter jusqu’à la portée de 120km. Il peut aussi identifier des cibles furtives dans une portée de 85km et de les détruire dans une portée de 45km », a souligné le général Amir Hatami.

Il a ajouté que ce système a la capacité d’identifier, d’intercepter et de détruire 6 cibles en même temps et il peut être préparé dans moins de 5 minutes pour les opérations.

