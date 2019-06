Iran : les exportations de produits minéraux atteindront les 8,5 mds de dollars cette année

Téhéran (ISNA)- Au cours de l’année écoulée, les exportations de produits minéraux du pays ont atteint 8 500 milliards de dollars, le chiffre qui devrait être atteint cette année en dépit de l’intensification des sanctions, a fait savoir un responsable du ministère iranien des Mines.

L'année dernière, la valeur des exportations d'acier a dépassé un milliard et demi de dollars et les exportations de cuivre ont atteint 400 millions de dollars, a déclaré le vice-ministre iranien pour les affaires des mines et de l'industrie minière, Jafar Sarghii.

Selon lui, les sanctions imposées contre le pays n'auront pas l'impact sur les exportations minières du pays car d'après lui, outre les marchés régionaux, le marché européen a été préservé.

En ce qui concerne les exportations iraniennes de ciment dans plusieurs pays ces dernières années, il a ajouté que L'année dernière, près de 13,5 millions de tonnes de ciment avaient été exporté depuis l'Iran.

