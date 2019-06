Maas à Téhéran

Téhéran (ISNA)- Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, est arrivé lundi matin à Téhéran afin de tenir des rencontres avec son homologue et le président iranien.

Suite à sa tournée régionale, Heiko Maas s’est rendu ce matin à Téhéran et il sera reçu dans la matinée par son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif et ensuite ils participeront à une cérémonie de déjeuner.

Lors de sa visite en Iran, le haut diplomate allemand tiendra également une rencontre avec le président iranien, Hassan Rohani,

Il paraît que les responsables des deux pays discuteront de différentes questions bilatérales, régionales et internationales dont les plus importantes seront les dernières situations du Plan global d’action conjoint (PGAC) et le mécanisme d’INSTEX (Instrument d'appui au commerce).

