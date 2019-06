Quatre films iraniens invités au festival du film en Russie

Téhéran (ISNA)- La deuxième édition du Festival du film « Unknown » en Russie projettera 4 films iraniens dans de différentes catégories.

Le court-métrage iranien intitulé « Snail » réalisé par Mohammed Towrivarian qui avait déjà remporté le prix du meilleur film au Festival de « Milestone Worldwide » aux Etats-Unis et qui été remercié par le jury de la 14ème édition du Festival International du Film Oriental de Genève (FIFOG), avec le film iranien intitulé « La Ville du Miel » de Moein Rouholamini seront diffusés dans la catégorie compétitive des court-métrages du Festival du film Unknown en Russie.

Egalement les court-métrages iraniens intitulés « The Incomplete » réalisé par Erfan Parsapour et « Fireworks » de Shahab Ghafari représenteront le cinéma iranien et seront respectivement dans la catégorie des animations court-métrages et la section des vidéos sur portable de cet événement cinématographique.

La deuxième édition du Festival international du film « Unknown » sera organisée les 28 et 29 juin 2019 en Russie.

Fin