OCS : Rohani se rend au Kirghizistan

Téhéran (ISNA)- Le président iranien se rendra jeudi le 13 juin à Bichkek, capitale du Kirghizistan, afin de participer à la 19ème session du Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS).

En tête d’une délégation politique, le président iranien Hassan Rohani prendra l’avion à destination de Bichkek.

La 19ème session du Sommet de l’OCS sera tenu les 13 et 14 juin au Kirghizistan en présence des chefs d’Etat de 11 pays dont la Russie, la Chine, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, l’Inde, le Pakistan et l’Iran.

L'Organisation de coopération de Shanghai est une organisation intergouvernementale régionale asiatique qui regroupe la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Elle a été créée à Shanghai les 14 et 15 juin 2001 par les présidents de ces six pays. Le 10 juillet 2015, l'OCS décide d'admettre l'Inde et le Pakistan comme membres à part entière. Le 24 juin 2016 officialise le rapprochement de l'Inde et du Pakistan en tant qu'états membres. L’Iran est le membre d’observation de cette organisation.

Fin