Zarif rencontre le chef des Hachd al-Chaabi

Le chef de la diplomatie iranienne a tenu une rencontre avec le chef des Hachd al-Chaabi de l'Irak.

Selon le site web du bureau d'information des Hachd al-Chaabi d’Irak, le chef de ce groupe et Conseiller de la sécurité nationale de l’Irak, Faleh al-Fayadh, a rencontré, lundi 10 juin à Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des relations bilatérales et des voies de les promouvoir et également de dernières situations de la région et de l’effort pour instaurer la sécurité et la stabilité dans cette région.

