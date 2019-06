Téhéran (ISNA)- La haute délégation de la Commission de l’énergie nucléaire de l’Afghanistan a voyagé en Iran afin de connaitre les capacités de l’industrie nucléaire d’Iran et approfondir les coopérations bilatérales dans les différents domaines d’utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Lors de ce voyage qui était en coordination avec l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), un mémorandum d’entente a été signé entre la Commission de l’énergie nucléaire de l’Afghanistan et l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) pour la coopération dans de différents domaines spécialement en créant des capacités des ressources humaines et l’application de l’énergie nucléaire en santé et en agriculture.

