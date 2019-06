Rencontre de Zarif avec la secrétaire exécutive de l’ONU dans les affaires d’ESCAP

Téhéran (ISNA)- Le chef de la diplomatie iranienne a tenu une rencontre avec la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ou ESCAP en anglais).

Au cours de cette rencontre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et la secrétaire exécutive de l’ESCAP, Armida Alisjahbana, ont discuté des plus importantes questions et évolutions des deux côtés et des questions régionales et internationales. L’ESCAP est créée en 1947 sous le nom de Commission économique de l'Asie et de l'Extrême-Orient pour les Nations unies pour encourager la coopération économique entre les États membres. En 1974, elle change de nom pour prendre l'actuel. L’ESCAP est composée de 53 États membres et de neuf États associés qui répondent du Conseil économique et social des Nations unies. Cette commission est une des cinq commissions régionales de l'Organisation des Nations unies pour l'Asie et l'Océanie. Fin