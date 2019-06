Rencontre Rohani-Poutine à Bichkek

Téhéran (ISNA)- Les présidents iranien et russe, Hassan Rohani et Vladimir Poutine, tiendront une rencontre vendredi (le 14 juin) à Bichkek, en Kirghizistan.

Une rencontre Poutine-Rohani est prévue dans les jours à venir. Le président russe, Vladimir Poutine, rencontrera le vendredi 14 juin son homologue iranien, Hassan Rohani, a annoncé l’agence de presse russe TASS.

Selon l’agence de presse russe TASS, l’assistant du président russe, Youri Ouchakov, a annoncé que des moyens du renforcement des liens économiques et commerciaux, ainsi que le développement des liens culturels entre les deux pays seraient à l’ordre du jour de ce sommet russo-iranien.

Le président iranien, Hassan Rohani, a reçu lundi à Téhéran le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Mass.

Lors de cette rencontre, M. Rohani a évoqué les efforts iraniens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la région, notamment en Afghanistan, en Irak et en Syrie.

Le président Rohani a également profité de cette occasion pour appeler l’Europe à contrer le terrorisme économique américain contre la nation iranienne et remplir ses obligations dans le cadre du PGAC, accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 à Vienne entre l’Iran et les cinq États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies plus l’Allemagne.

Deux jours avant la rencontre Poutine-Rohani, Téhéran doit accueillir le Premier ministre japonais, Shinzo Abe.

