L’AIEA voit tous les aspects sans aucun préjudice, (Dehghani)

Téhéran (ISNA)- Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, Gholam-Hossein Dehghani, a tenu une rencontre avec le directeur général de l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA), Yukia Amano.

Lors de cette rencontre, M. Dehghani a expliqué la décision récente de l’Iran sur l’arrêt de certains de ses actions volontaires dans le cadre du PGAC, accord nucléaire signé en 2015 entre l’Iran et les cinq membres du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne, et a insisté sur la nécessité des mesures pratiques des membres restants dans le PGAC afin de le préserver.

« La responsabilité de l’AIEA dans ses conditions est d’agir de façon globale et de voir tous les aspects de la question sans aucun préjudice, lors de la rédaction des réalités sur scène », a insisté M. Dehghani en précisant que le retour des actions de l’Iran dépend aux mesures pratiques des autres.

Le directeur général de l’AIEA, Yukia Amano, a pour sa part déclaré que le PGAC est un acquis important pour la vérification.

