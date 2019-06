La manœuvre de ‘Radiation’ tenue en novembre à Téhéran

Téhéran (ISNA)- « Dirigée par l’Organisation iranienne de la défense passive et la base de défense passive de ‘Radiation’, une manœuvre de radiation sera organisée en mois de novembre à Téhéran », a déclaré le vice-président de l’Organisation iranienne de la défense passive.

La première réunion de la manœuvre de ‘Radiation’ a été organisée sous la tutelle du vice- président de l’Organisation iranienne de la Défense passive, Ali-Asghar Zarei, et des responsables concernant dans la capitale iranienne.

Citant que les buts de cette manœuvre sont le contrôle de la gestion de crise et le maintien des biens après les accidents, M. Zarei a ajouté qu’au cours de cette manœuvre, le niveau de préparation des dispositifs de confrontation contre les incidents de radiation seront évalués et également l’élimination des contaminations de radiation, le test et l’évaluation des dispositifs et des équipements, l’exercice de déplacement de la population à un endroit sûr et la formation spécialisée pour le peuple en cas de risques de radiation seront enseignés.

Fin