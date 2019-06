Zarif : Le Forum de dialogue régional proposé par l'Iran est impératif

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi à l’incident survenus pour deux pétroliers dans la mer d’Oman et l’a reconnu suspect.

« Des attaques contre des pétroliers liés au Japon ont eu lieu alors que le Premier ministre nippon Shinzo Abe rencontrait l'ayatollah Khamenei, Leader iranien, pour des entretiens approfondis et amicaux », a écrit le chef de la diplomatie iranienne sur son compte Twitter.

« Ce qui s’est probablement passé ce matin est plus suspect pour le décrire. Le Forum de dialogue régional proposé par l'Iran est impératif », a souligné Mohammad Javad Zarif.

Deux pétroliers ont pris feu, ce jeudi 13 juin, au matin, en mer d’Oman près du détroit d’Ormuz, ont fait savoir leurs compagnies, ce qui a provoqué une flambée de 4% des cours du pétrole. Les navires en question seraient le Front Altair et le Kokuka Courageous, respectivement sous pavillon des îles Marshall et du Panama. Selon plusieurs médias internationaux, les personnels des deux navires ont pu être évacués. «Les 23 membres d’équipage du Front Altair ont été placés en sécurité», a déclaré le quotidien norvégien VG, citant l’entreprise norvégienne Frontline. Quant au Kokuka Courageous, les 21 membres d’équipage auraient «abandonné» le navire après l’incident. L’un d’eux aurait légèrement été blessé. Le navire ne menacerait pas de couler et la cargaison de méthane serait intacte, selon le porte-parole de l’entreprise singapourienne BSM.

L’Iran a porté secours ce jeudi à «deux tankers étrangers» ayant eu un «accident» en matinée en mer d’Oman. «Quarante-quatre marins ont été sauvés des eaux par une unité de secours de la Marine (iranienne) de la province d’Hormozgan (sud de l’Iran, NDLR) et transférés au port de Bandar-é Jask», rapporte le responsable des Ports et de la Navigation de cette province.

