Téhéran (ISNA)- Le président iranien, Hassan Rohani, s’est rendu à Douchanbé dans la nuit de vendredi afin de participer à la 5ème session du Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

En plus de sa participation au Sommet de CICA et y prononçant un discours, M. Rohani tiendra des rencontres avec des responsables et des chefs d’Etat présents à ce sommet tenu à la capitale du Tadjikistan.

L’Iran, le Kazakhstan, l’Afghanistan, le Pakistan, la Corée du Sud, la Chine, la Russie, l’Inde, la Palestine, la Mongolie, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, la République d’Azerbaïdjan et la Thaïlande sont les membres de la CICA.

Fin