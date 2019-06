Unilatéralisme et le terrorisme économique sont les seules raisons de la tension dans la région, (Zarif)

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l’unilatéralisme et le terrorisme économique sont les seules raisons de la tension dans la région.

Sur sa page Twitter, Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, a donné un rapport sur les rencontres bilatérales et multilatérales du président iranien Hassan Rohani en marge du Sommet de l’organisation de Coopération de Shanghai (OCS) au Kirghizistan :

« Nous accompagnons le président Rohani au Sommet de l’OCS au Kirghizistan. Nous avons eu d’importants entretiens multilatéraux et des négociations bilatérales avec les présidents chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Les actions unilatérales des Etats-Unis en particulier son terrorisme économique contre l’Iran, est la seule raison de l’instabilité et de nouvelle tension dans notre région ».

