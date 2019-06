L’Iran fera tout son possible pour améliorer la stabilité et le développement en Afghanistan (Rohani)

Téhéran (ISNA)- Soulignant que dans les quatre dernières décennies l’Iran était toujours au côté du peuple et du gouvernement afghan, le président iranien a déclaré que Téhéran fera tous son effort pour améliorer la stabilité et le développement en Afghanistan.

Lors de sa rencontre avec son homologue afghan, Ashraf Ghani en marge du Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), le président iranien, Hassan Rohani, a précisé que l’Iran espère que la Commission mixte économique organise une réunion au plus vite et les membres facilitent les voies du développement et de l’approfondissement de plus en plus des coopérations des deux pays spécialement dans le domaine économique.

Evoquant les questions sécuritaires de la région et également la plantation de la drogue, M. Rohani a ajouté que malheureusement, les Etats-Unis ont montré qu’ils ne respecteraient aucuns de leurs engagements, donc il est mieux qu’ils quittent la région pour améliorer la stabilité et la sécurité du Moyen-Orient.

Pour sa part, M. Ghani a souligné l’importance de la position et du rôle de l’Iran dans la région et a ajouté que Kaboul veut développer les coopérations avec Téhéran dans tous les domaines.

« L’Afghanistan veut que l’Iran ai un rôle plus lourde dans les négociations de paix en Afghanistan et le problème des stupéfiants est une question qui doit être poursuivi dans le cadre des négociations bilatérales et internationales », a précisé le président afghan.

« Téhéran et Kaboul doivent lutter, ensemble, contre le trafic de drogue, l’extrémisme et le terrorisme », a insisté M. Ghani.

« L’Afghanistan n’autorisera aucun pays d’utiliser son territoire contre l’Iran », a-t-il continué.

