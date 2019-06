Voyage imminent d’un responsable de l’Assemblée nationale française en Iran

Téhéran (ISNA)- L’ambassade d’Iran à Paris a annoncé que la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale de la France, Marielle de Sarnez, se rendra à Téhéran.

« Voyage imminent de Mme de Sarnez, présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale de la France, à Téhéran », est écrit sur la page Twitter de l’Ambassade d’Iran à Paris.

L’ambassade ajoute dans son tweet que Baharam Ghassemi, ambassadeur iranien a souligné que « la diplomatie parlementaire est le moyen, le plus efficace pour accroitre les échanges et la création d’un contexte favorable, basé sur la compréhension, l’entente et la connaissance davantage parmi les nations démocratiques, pour le développement politique et un parlement formé suite à un soufrage universel ».

