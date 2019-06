Tenu de la Commission mixte économique irano-arménienne à Téhéran

Téhéran (ISNA)- La 16ème session de Commission mixte des coopérations économiques entre l’Iran et l’Arménie sera organisée les 3 et 4 juillet à Téhéran.

A cette occasion, l’ambassadeur d’Iran à Erevan, Seyed Kazem Sajadi, a rencontré le vice-Premier ministre de ce pays, Mher Grigorian.

Au cours de cette rencontre, M. Sajadi a souligné l’approbation de l’accord tarifaire préférentiel entre l’Iran et l’Union économique eurasiatique (UEEA) au Parlement islamique d’Iran et a accentué le développent des coopérations bilatérales et multilatérales dans les différentes domaines de l’énergie, du transit et de l’agriculture ; l’ambassadeur iranien a insisté la nécessité de poursuivre ces coopérations par l’Arménie.

Pour sa part, M. Grigorian a approuvé les propos évoqué par l’ambassadeur iranien à Erevan et a espéré que la 16ème session de la Commission mixte des coopérations économiques des deux pays favorise le développement et l’expansion des relations bilatérales et multilatérales.

A la fin de cette rencontre, il a été convenu qu’une autre réunion d’expertise soit tenue cette semaine afin de poursuivre les articles connexes de cette commission irano-arménienne.

