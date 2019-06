Téhéran (ISNA)- L’équipe masculine de volley-ball d’Iran a réussi, à son premier match de la troisième semaine de la Ligue des nations du Volley-ball 2019 (VNL), de vaincre le Canada.

Les volleyeurs iraniens ont battu, vendredi 14 juin, le Canada 3-0 et ont obtenu leurs sixième victoire dans cette ligue ; l’équipe de volley-ball d’Iran est en tête du tableau pour le moment avec six victoire et une défaite.

La Ligue des nations masculine de volley-ball se déroule du 31 mai au 30 juin 2019, pour la phase préliminaire et du 10 juillet au 14 juillet 2019 pour la phase finale. Le tour final sera joué à Chicago aux États-Unis.

