Consultation de Schmid avec Araghtchi sur le PGAC

Téhéran (ISNA)- La secrétaire générale du service européen d’action extérieure a rencontré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères à Téhéran.

Au cours de son voyage en Iran, la secrétaire générale du service européen d’action extérieure (SEAE), Helga Schmid, a tenu une rencontre aujourd’hui (samedi) 15 juin, avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Seyed Abbas Araghtchi.

L’axe principal des consultations de ces deux diplomates était la mise en œuvre du Plan global d’action conjoint (PGAC) et la décision prise par l’Iran pour diminuer ses engagements.

Avant d’arriver à Téhéran, Mme Schmid avait entamé une visite régionale aux Emirats arabes unis, à Oman et au Qatar.

Les deux parties se consulteront également sur la dernière situation du PGAC après la récente décision de l’Iran à réduire ses engagements nucléaire, les actions et les programmes des Européens pour la mise en œuvre de leurs engagements de cet accord vis-à-vis de l’Iran et l’échange de point de vue des dernières évolutions régionales et internationales.

Fin