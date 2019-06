Rohani au sommet de CICA : l’Iran a empêché l’extension du terrorisme dans le monde

Téhéran (ISNA)- Qualifiant de « barrage puissant » l’Iran, devant le terrorisme takfiri en Syrie et en Irak, le Président Hassan Rohani a déclaré que son pays a empêché l’extension du terrorisme dans d’autres parties du monde et a donc joué un rôle important dans l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région voir le monde.

Hassan Rohani a tenu ces déclarations à la tribune du 5e sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), à Douchanbé, au Tadjikistan, avant de remercier le gouvernement tadjik d'accueillir la réunion.

« La République islamique d'Iran avance sur la voie de la lutte contre les deux fléaux néfastes à savoir le terrorisme et l'extrémisme qui cherchent à présenter un visage violent et intolérant de l’Islam.

« L'Iran a donné refuge aux personnes innocentes qui étaient victimes de la guerre et des désastres qui en découlent, et lutte contre l'unilatéralisme et les politiques oppressives de certains pays. L’Iran est un opposant manifeste de la prolifération des armes de destructions massives (ADM), de tout type, qu’elles soient nucléaires ou chimiques ».

M. Rohani a ajouté : « La République islamique d’Iran a exprimé à plusieurs reprises sa volonté pour l’élaboration et l’adoption des mécanismes politiques et de sécurité bilatéraux et multilatéraux en vue de garantir la paix et la sécurité collective. A cet effet, l’Iran reste ouvert pour toute interactions et d’échange de vues avec les pays de la CICA sur les moyens de gérer les défis et de faire face aux menaces existantes ».

Rappelant que les nombreux rapports de l'AIEA confirment l'attachement de l'Iran au Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien (PGAC), M. Rohani a déclaré: « L'Iran ne peut pas être la seule partie engagée dans un accord multilatéral et il revient également à d’autre pays de jouer leur pour le maintien de cet important accord.

Fin