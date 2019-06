Les consultations bilatérales et multilatérales sont les seules voies pour abaisser les problèmes régionaux (Rohani)

Téhéran (ISNA)- Soulignant que le développement des relations avec le pays voisin et ami de Qatar est l’une des priorités stables des politiques extérieurs de l’Iran, le président iranien a déclaré que la stabilité et la sécurité des pays de la région sont liées.

Lors de sa rencontre avec l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, en marge de la 5ème session du Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) à Douchanbé, le président iranien, Hassan Rohani, a ajouté que les consultations bilatérales, multilatérales et les coopérations accrues sont les seules voies pour baisser les désaccords et de régler les problèmes régionaux et l’Iran est toujours prêt à participer dans ce domaine.

« L’Iran réclame la souveraineté de l’esprit de la modération, de la fraternité et de la sagesse ainsi que la prévoyance dans les relations entre pays », a précisé le président iranien.

« Le monde de l’Islam a besoin de l’unité et de l’intégrité et les deux pays peuvent sans doute coopérer ensemble dans ce domaine », a réitéré M. Rohani.

Evoquant les relations fraternelles et amicales avec le Qatar qui sont dans l’intérêt des peuples de la région, le haut diplomate iranien a souligné qu’il existe beaucoup de capacités afin développer de plus en plus les relations économiques des deux pays et il faudra les utilisées dans le cadre des intérêts des deux nations.

Pour sa part, l’émir du Qatar a déclaré que Doha pense que tous les désaccords dans la région pourront être résolus que par la voie du dialogue, des coopérations collectives et de la poursuite des solutions politiques.

« Le Qatar est prêt à développer ses relations avec l’Iran dans tous les domaines favoris », a ajouté l’émir du Qatar.

