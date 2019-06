Ankara, déterminé à développer ses liens avec Téhéran (Erdogan)

Téhéran (ISNA)- Le président iranien Hassan Rohani a souligné que Téhéran est intéressé à développer ses relations avec Ankara dans tous les domaines surtout dans le secteur économique.

S'exprimant lors d'une réunion avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan samedi en marge du 5e Sommet de la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) à Douchanbé, au Tadjikistan, le président Hassan Rohani a déclaré que «Ces dernières années, des progrès précieux ont été réalisés dans le développement des relations entre l'Iran et la Turquie et cette tendance doit se poursuivre».

« Il faut augmenter les efforts pour renforcer les coopérations entre les deux pays et atteindre à un chiffre de 30 milliards de dollars pour le volume des échanges annuels entre l’Iran et la Turquie », a-t-il insisté.

Tout en qualifiant de «efficace, fructueuse et importante» la coopération régionale Iran-Turquie, le président iranien a affirmé que «la coopération bilatérale et trilatérale, y compris celles avec la Russie concernant les questions régionales et le processus d'Astana, la lutte contre le terrorisme et la stabilité de la Syrie, sont très importantes pour renforcer la paix et la stabilité dans la région».

