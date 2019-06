Les délégation parlementaire française enchaîne les rencontres à Téhéran

Téhéran (ISNA)- La présidente de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, Marielle de Sarnez, accompagnée par une délégation, a été reçue au Parlement islamique d’Iran par son homologue Heshmatollah Falahat-Pisheh.

En annonçant l’information de cette rencontre sur sa page Twitter, l’ambassade de France à Téhéran a déclaré que cet entretien est « le début d'une série d'entretiens sur la préservation de l'accord de Vienne et sur la situation régionale ».

Dans un autre tweet, l’ambassade ajoute que des échanges denses entre la délégation parlementaire française présidée par Marielle de Sarnez et composée de Mireille Clapot, Anne Genetet, Claude Goasguen et Bruno Joncour, ont été tenus avec la commission des affaires étrangères du parlement islamique iranien.

La présidente de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française et la délégation l’accompagnant se sont également entretenus avec le président du parlement islamique, Ali Laridjani.

L’ambassade d’Iran à Paris avait annoncé plutôt que la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale de la France, Marielle de Sarnez, se rendra à Téhéran.

L’ambassade avait ajouté dans son tweet que Baharam Ghassemi, ambassadeur iranien a souligné que « la diplomatie parlementaire est le moyen, le plus efficace pour accroitre les échanges et la création d’un contexte favorable, basé sur la compréhension, l’entente et la connaissance davantage parmi les nations démocratiques, pour le développement politique et un parlement formé suite à un soufrage universel ».

Fin