Rohani s’est entretenu avec son homologue tadjik

Téhéran (ISNA)- Le président Hassan Rohani a rencontré ce samedi son homologue tadjik, Emomali Rahmon, en marge de la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), à Douchanbé.

Le développement des relations Téhéran-Douchanbé a été souligné lors de la rencontre entre le Président Rohani et son homologue tadjik, en marge du sommet de CICA.

Les deux dirigeants ont souligné qu’ils mettraient tout en œuvre pour développer les relations bilatérales dans tous les domaines d’intérêts communs.

Faisant référence à de riches affinités culturelles et historiques entre les deux pays Hassan Rohani a déclaré : « Je suis convaincu que, compte tenu de la volonté des deux gouvernements, les relations entre les deux pays seront renforcées afin de défendre leurs intérêts Téhéran -Douchanbé et en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales ».

Il a dit « prêtes » à cette occasion les entreprises iraniennes pour fournir des services techniques et d'ingénierie plus complets et transférer d'expérience dans les projets de développement et de la construction.

Pour sa part, le Président tadjik a souligné que son pays était déterminé à renforcer ses relations Téhéran dans tous les domaines, avant d’indiquer que son pays réserve un bon accueil pour la présence continue d'entreprises iraniennes au Tadjikistan et des activités conjointes des secteurs privés entre les deux pays.

Emomali Rahmon a remercié Hassan Rohani pour avoir accepté son invitation et pour la participation active de la délégation iranienne au sommet de CICA, affirmant que le développement croissant des relations Téhéran-Douchanbé était la volonté du gouvernement tadjik.

