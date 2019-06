Zarif : la diplomatie active d’Iran se poursuive

Téhéran (ISNA)- En publiant des images des rencontres du président iranien avec des chefs d’Etat des autres pays en marge du Sommet de la CICA, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré : « la diplomatie active d’Iran se poursuive ».

Le président iranien Hassan Rohani s’est entretenu en marge de la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), à Douchanbé au Tadjikistan, avec ses turc et tadjik, l’émir du Qatar et le chef de l’exécutif de l’Afghanistan. Vendredi et en marge du Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek au Kirghizistan, M. Rohani avec tenu des rencontres avec les présidents russe, chinois et afghan.

« Le président Hassan Rohani a tenu d’excellentes rencontres avec les présidents du Tadjikistan et de la Turquie et l’émir du Qatar à Douchanbé. Des entretiens productifs ont également eu lieu avec le président et le chef de l’exécutive de l’Afghanistan. J'avais eu une réunion utile avec le nouveau ministre indien des Affaires étrangères », a souligné Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter.

