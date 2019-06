Les diplomates iranien et européen précisent sur la solution politique pour le problème yéménite

Téhéran (ISNA)- La secrétaire générale du service européen d’action extérieure, Helga Schmid, qui est en visite à Téhéran, a rencontré le haut-assistant du ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires spéciales politiques, Ali Asghar Khaji.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont souligné sur les accords de Stockholm entre les groupes yéménites et prenant en considération la mauvaise situation humaine au Yémen, les deux diplomates ont insisté sur la mise en œuvre de ces accords au plus vite afin de faire avancer le processus politique et résoudre la crise dans ce pays avec la solution politique.

La continuité des consultations et des échanges de point de vue entre l’Iran et l’Union Européenne pour aider à résoudre les problèmes du peuple yéménite, était les autres axes de cette rencontre.

Avant cette rencontre, Mme Schmid avait tenu un dialogue avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghtchi.

