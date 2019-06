Proposition de l’Iran à la Russie pour construire de l’aéroport

Téhéran (ISNA)- Le vice-ministre iranien des Routes et de l’Urbanisme a expliqué les demandes et les questions souhaités de l’Iran dans le domaine du transport ferroviaire, routier, maritime, aérien et logistique afin de faire des activités conjointes avec la Russie.

A la cérémonie de la 10ème session globale du groupe de travail des coopérations de transport entre l’Iran et la Russie, le vice-ministre iranien des Routes et de l’Urbanisme chargé du transport, Shahram Adamnejad, a espéré vis-à-vis de la convergence et le partage d’opinion des deux pays dans la plupart des questions régionales et internationales spécialement les interactions convenables dans le domaine du transport international et transitaire et a évoqué qu’on pourra parvenir à des résultats constructifs à cette session du groupe de travail.

Tout en exprimant sa satisfaction de la mise en œuvre de l’accord de facilité de la délivrance de visa pour l’équipage aérien, M. Adamnejad a annoncé l’accueil de la République islamique d’Iran pour l’investissement du secteur privé de la Russie à construire et développer des aéroports pour des vols internes et internationaux afin de bénéficier au maximum des opportunités d’investissement et de développement des coopérations conjointes.

Fin