Tenue des négociations intenses entre les Banques Centrales de iranienne et russe

Téhéran (ISNA)- Annonçant que les questions bancaires sont l’une des questions importantes des négociations irano-russes, le ministre iranien de l’Energie a déclaré que des négociations intenses se déroulent entre les Banques Centrales de l’Iran et de la Russie et bientôt un groupe de travail commun aura une réunion à Téhéran.

En marge de la 15ème session de la Commission mixte des coopérations économiques et commerciales entre l’Iran et la Russie qui a été organisée aujourd’hui 16 juin à Téhéran, le ministre iranien de l’Energie, Reza Ardakanian, a précisé que pour le deuxième congrès des coopérations, 60 personnes des sociétés et de différents complexes des organisations des provinces de Caucase du Nord sont venues en Iran.

« Environ 250 personnes des organisations nationales et des sociétés privées et publiques de la Russie rejoindront la session de lundi et mardi, 17 et 18 juin », a souligné M. Ardakanian.

« Nous essayerons de régler et de prendre en considération tous les aspects afin que le système bancaire puisse jouer son rôle important dans l’accélération des relations économiques », a-t-il continué.

