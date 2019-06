Déclaration du SEAE sur la visite de Schmid en Iran

Téhéran (ISNA)- Le Secrétariat général du service européen pour l’action extérieure (SEAE) a publié une déclaration dans laquelle il donne des explications sur la tournée de la secrétaire générale dans les pays de la région dont l’Iran.

Au terme de la tournée régionale, le Secrétariat général du SEAE a déclaré: «Face à la montée des tensions, il est essentiel de faire preuve de retenue et d'éviter toute nouvelle escalade. Le risque d'erreur de calcul reste élevé, surtout en l'absence de dialogue. L'UE voudrait voir une région où les questions litigieuses sont traitées par le dialogue et l'engagement diplomatique. Nous pensons que nous avons tous intérêt à éviter la confrontation et à favoriser la coopération ».

« La secrétaire générale du SEAE, Helga Schmid, a également profité de cette occasion pour réitérer l'engagement continu de l'UE en faveur du PGAC (Plan global d'action conjoint, accord sur le nucléaire iranien), qui est essentiel pour accroître la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient et constitue un élément crucial du processus nucléaire mondial et du régime de prolifération. Le PGAC a travaillé et atteint son objectif principal qui est de s'assurer que l'Iran n'achète pas de matériel ou d'équipement pour développer une arme nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé dans 15 rapports que l’Iran respectait ses engagements en matière nucléaire. En particulier, la secrétaire générale a évoqué en Iran les efforts actuels de l'UE avec d'autres partenaires européens pour permettre la poursuite des échanges commerciaux légitimes avec l'Iran, notamment par la mise en service du véhicule de titrisation "INSTEX" », est souligné dans cette déclaration.

Helga Schmid avait voyagé en Iran à la poursuite de sa tournée dans la région, et elle a tenu des rencontres avec des responsables iraniens.

Fin