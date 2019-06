Le prix spécial du Festival d’Annecy pour l’animation iranienne « Son of The Sea »

Téhéran (ISNA)- L’animation iranienne intitulée « Son of The Sea » réalisé par Abbas Jalali Yekta a réussie à s’emparé le prix spécial du Festival international du film d’animation d’Annecy en France.

La 59ème édition du Festival international du film d’animation d’Annecy a été organisée du 10 au 15 juin 2019 et l’animation iranienne « Son Of The Sea » d’Abbas Jalali Yekta a pu gagner le prix spécial de la ville d’Annecy dans la catégorie de la perspective des court-métrages du Festival international du film d’animation d’Annecy, en France.

Cette année, 3069 animations venues de 94 pays étaient candidats pour participer à Annecy 2019 et au total 200 films d’animation dans de différentes catégories ont été projetés sur les écrans dans ce festival international.

Dans la catégorie de la perspective des films d’animation d’Annecy, 23 films venant de l’Iran, de la Croatie, des Etats-Unis, de l’Allemagne, du Brésil, de la Chine, du Pérou, de la Grèce… étaient présents. L’animation iranienne intitulé « Am I a Wolf » réalisé par Amir Houshang Moein est l’autre œuvre iranienne accepté dans la catégorie compétitive de ce festival.

« Son of The Sea » raconte l’histoire d’un couple avec un garçon qui vit sur un mur. La présence du garçon change, de petit à petit, leur vie… .

Le Festival international d’animation d’Annecy en France est l’un des quatre festivals soutenus par l’Association internationale du film d'animation (ASIFA).

En plus des deux animations citées plus haut, l’animation iranienne intitulée « Starvation » réalisé par Zahra Rostampour a été acceptée dans la catégorie des œuvres d’étudiant de ce festival international.

Fin