L’Iran et le Caucase du Nord pour l’essor de relations

Téhéran (ISNA)- « Les relation entre l’Iran et le Caucase du Nord ont une importance stratégique pour fournir la sécurité de la région », a déclaré le vice-ministre russe des affaires du Caucase du Nord.

Dans une conférence intitulée « Iran et Caucase du Nord », organisée au centre d'études politiques du ministère iranien des Affaires étrangères, le vice-ministre russe des affaires du Caucase du Nord, Oleg Katsaev, a ajouté que l’Iran et la Russie veulent développer leurs relations dans tous les domaines et également prenant en considération les relations historiques et culturelles du Caucase et de l’Iran, les relations de la République islamique d’Iran avec le Caucase ont une importance stratégique à fournir la sécurité dans la région.

Soulignant la première Conférence de l’Iran et du Caucase du Nord en 2017, M. Katsaev a précisé qu’à cette conférence les échanges d’informations scientifiques ont été abordés et heureusement que l’iranologie et le caucasologie ne sont plus sur une feuille et sont opérationnalisés et nous avons mis en œuvre le premier programme de pratique.

Evoquant que les relations irano-russes remontent à plusieurs siècles, ce diplomate russe a réitéré que l’approfondissement de l’étude de l’histoire de l’Iran et de la Russie est très importante pour avoir de nouvelles opportunités pour les coopérations régionales.

