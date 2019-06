L’Iran dépassera les 300kg d’uranium enrichi le 27 juin

Téhéran (ISNA)- Le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’Energie atomique (OIEA) a annoncé que l’Iran dépassera le 27 juin les 300kg d’uraniums enrichis déjà déterminés.

Lors de la visite des représentants des médias intérieurs à l’usine d’eau lourde d’Arak, pour les mettre au courant de la première étape de la réduction des engagements nucléaires d’Iran, Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’OIEA, a souligné que Téhéran a décidé de ne plus exporter l’eau lourde en tant qu’une matière première.

Précisant que l’eau lourde a de multiples utilisations et peut être efficace dans la médecine, M. Kamalvandi s’est référé à la deuxième étape de réduction des engagements nucléaires d’Iran. « Nous attendons la décision des responsables iraniens. Il reste encore du temps pour les Européens. On a attendu presque un an, on leur a donné deux mois de plus et il leur reste peu de temps », a-t-il ajouté.

« Les réserves de l’Iran se poursuivent avec une grande vitesse et si il est important qu’ils préservent le Plan global d’action conjoint (PGAC) il faut qu’ils fassent plus d’effort. En réalité, les mesures e l’Iran sont dans le cadre des paragraphes 26 et 36 du PGAC… alors selon ces deux paragraphes, si l’Iran constate que les sanctions ne sont pas levées il peut suspendre une partie de ses obligations », a déclaré M. Kamalvandi.

Le porte-parole de l’OIEA a précisé que d’ici deux mois et demi l’Iran atteindra les 130 tonnes de production de l’eau lourde qui n’est non plus la violation du PGAC. « Dans le PGAC nous avons accepté de vendre le surplus de 130 tonnes aux marchés internationaux, mais on ne le fera plus », a-t-il insisté.

