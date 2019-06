Réaction d’Iran aux déclarations du prince héritier saoudien

Téhéran (ISNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi, a réagi aux récentes accusations anti-iraniennes proférées par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman dans divers domaines.

M. Moussavi a déclaré que les déclarations de Bin Salman étaient la continuation de la mauvaise approche antérieure de Riyad.

Il a également précisé que de telles accusations constituaient une évasion des problèmes créés par la politique erronée du royaume arabe.

« Sans une compréhension adéquate des variables de la région et avec une approche militariste, génératrice de tensions et de crise, l’Arabie saoudite a donné aux étrangers la richesse de sa population et des pays de la région », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a exprimé l'espoir que l'Arabie saoudite abandonnerait sa mauvaise approche qui n'a abouti qu'à la guerre et à la destruction dans la région.

M. Moussavi a espéré en outre que Riyad prendrait des mesures pour renforcer la confiance et poursuivrait une nouvelle politique fondée sur le dialogue et l'interaction afin de réduire les tensions régionales.

« La République islamique d'Iran accueillera certainement cette nouvelle approche », a-t-il ajouté.

