Les politiques terroristes nouvelles des US ont pris pour cible la souveraineté nationale des pays (Chamkhani)

Téhéran (ISNA)- Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran a déclaré que les politiques terroristes nouvelles des Etats-Unis ont pris pour cible l’identité et la souveraineté nationale des pays.

Ali Chamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran et représentant du Guide suprême de la Révolution islamique, a prononcé un discours lors de la 10ème session de la Conférence internationale de hauts représentants des affaires sécuritaires des pays à Oufa, en Russie.

Reconnaissant que l’administration de Trump est le plus belliciste pays de toute son existence, M. Chamkhani a souligné que Washington a déstabilisé la sécurité du système international avec son unilatéralisme et ses sanctions transfrontalières. « Les Etats-Unis utilisent le système monétaire et bancaire et les réseaux financiers internationaux en tant qu’une arme pour attaquer les pays indépendants. L’administration américaine a changé son département du Trésor au département de la Guerre », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, les Etats-Unis poursuivent non seulement la politique de renversement et de déstabilisation des pays qui ne sont pas alignés à la politique américaine, mais en prenant la procédure du terrorisme économique ils voudraient faire régner leurs volontés dans tous les pays du monde entier », a précisé M. Chamkhani.

« Il faut qu’en créant des mécanismes multilatéraux les pays indépendants du monde se mettent face à ce monstre sauvage et de le stopper et de casser la domination des Etats-Unis sur le système financier du monde », a-t-il insisté.

