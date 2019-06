Rencontre d’une délégation parlementaire irakienne avec Zarif

Téhéran (ISNA)- Une délégation parlementaire irakienne dirigée par le vice-président du parlement de ce pays, Khalil al-Haddad, a tenu une rencontre avec le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont insisté sur les relations profondes des deux nations et des accords importants parvenus entre les deux pays surtout dans le domaine économique.

Les deux côtés ont également souligné les facilitations parvenues pour les citoyens iraniens et irakiens afin de voyager entre les deux pays, les soutiens réciproques des deux pays dans les conditions difficiles, le rôle de la coopération d’Iran et d’Irak pour la stabilité et la sécurité dans la région et la situation et les évolutions régionales.

Fin