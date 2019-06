Le communiqué de la députée française sur sa visite en Iran

Téhéran (ISNA)- La députée de l’Assemblée nationale française et la présidente du groupe d’amitié France - Iran, Anne Genetet, qui s’était rendu récemment en Iran, a publié un communiqué relatif à son déplacement à Téhéran.

Une délégation de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, conduite par la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, Marielle de Sarnez, s’est rendue en Iran du 13 au 16 juin 2019.

«L’objectif de cette mission était de réaffirmer la volonté de la France de préserver l’accord de Vienne sur le nucléaire et l’importance qu’elle attache au renforcement de la stabilité régionale et à l’apaisement des tensions » a déclaré Marielle de Sarnez.

Dans ce communiqué Mme Genetet souligne que ces thématiques ont été au cœur des entretiens avec le président du Parlement islamique d’Iran, Ali Laridjani, le vice-ministre des affaires étrangères Seyed Abbas Araghtchi et le président de la commission de la politique étrangère et de la sécurité nationale Hechmatollah Falahat–Picheh. Ont été également abordées au cours de ces discussions les conséquences des sanctions américaines sur l’économie iranienne et la mobilisation des acteurs européens pour garantir la mise en œuvre opérationnelle du mécanisme INSTEX, parallèlement aux efforts nécessaires de la communauté internationale en particulier de la Russie et de la Chine, pour maintenir les relations commerciales légitimes avec l’Iran.

Avec le président du groupe d’amitié Iran-France, Kazem Djalali, la délégation a échangé sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines universitaire, scientifique, médical, culturel, entre autres, ajoute ce communiqué.

Cette députée souligne dans son communiqué qu’une rencontre avec la vice-présidente en charge des droits de la femme et des affaires familiales Massoumeh Ebtekar a permis de dresser un bilan de l’évolution récente de la législation iranienne en ce domaine ainsi que de la participation des femmes à la vie politique et économique en Iran.

La délégation parlementaire, qui s’est également déplacée en province et a rencontré le maire de Kachan, comprenait les députés Mireille Clapot (LaRem), vice-présidente de la commission des affaires étrangères, Anne Genetet (La Rem), présidente du groupe d’amitié France-Iran, Claude Goasguen (LR) et Bruno Joncour (Modem) tous deux co-rapporteurs d’une mission d’information sur le Moyen Orient.

