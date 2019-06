Chamkhani discute avec le conseiller de la sécurité nationale du président de l’Afghanistan

Téhéran (ISNA)- Le conseiller de la sécurité nationale du président de l’Afghanistan a tenu une rencontre avec le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran, Ali Chamkhani, en Russie.

Hamdollah Moheb, conseiller de la sécurité nationale du président de l’Afghanistan, et Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran, Ali Chamkhani, se sont entretenus ce matin (mercredi) à Oufa, en Russie, en marge de la 10ème Conférence internationale de hauts représentants sécuritaires des pays du monde.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont insisté sur l’augmentation des coordinations et des consultations entre le gouvernement légitime de l’Afghanistan et les pays voisins de ce pays afin de combattre contre les opérations terroristes et d’aider au processus de la réconciliation dans ce pays.

Les autres questions discutées au cours de cette réunion étaient la nécessité de contact et de dialogue des pays efficaces de la région avec les groupes opposants en coordination avec le gouvernement afghan et également le renforcement des forces armées de ce pays pour instaurer la sécurité durable dans les différentes régions de l’Afghanistan.

Fin