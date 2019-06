Téhéran (ISNA)- Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran, Ali Chamkhani, a tenu aujourd’hui (mercredi) une rencontre avec son homologue russe, Nikolaï Patrouchev.

Lors de cette rencontre bilatérale, les deux responsables ont discuté des dernières évolutions politiques et sécuritaires de la région et du processus des coopérations bilatérales et multilatérales entre Téhéran et Moscou.

M. Chamkhani s’est rendu mardi le 18 juin à Oufa, en Russie, afin de participer à la 10ème session de la Conférence internationale de hauts représentants sécuritaires des pays du monde.

