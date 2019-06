Rohani qualifie de « crime contre l’humanité », les sanctions US

Téhéran (ISNA)- Le Président Hassan Rohani, s’attardant sur le fait que les sanctions américaines imposées contre la nation iranienne, vont au-delà d’un simple régime de restriction a qualifié ces mesures de « crime contre l’humanité ».

Hassan Rohani qui s’exprimait ce mercredi, 19 juin, au Conseil des ministres a déclaré : « S'ils interdisaient certaines de nos industries sensibles, cela pourrait s'appeler un boycott, mais lorsque la vie, la nourriture et les besoins des personnes sont sanctionnés, cela s'appelle crimes contre l'humanité et le terrorisme économique ».

Rohani a également évoqué la violation flagrante par les Etats-Unis du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien (PGAC) et l’échec de certains signataires de l’accord multilatéral pour honorer leurs engagements et indiqué: « L'esprit et le fondement du PGAC ainsi que les relations commerciales et économiques de l'Iran avec le monde, voir l’observation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui ont fait, sérieusement l’objet d’atteinte et endommagés par l'autre partie.

Fin