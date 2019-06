L’Iran met en garde contre toute agression de son territoire

Téhéran (ISNA)- Le porte-parole de la diplomatie iranienne a condamné fermement l’entrée illégale d’un drone agresseur américain dans l’espace aérienne de la République islamique d’Iran.

« En protestant fermement à ce genre d’action agressive et provocatrice, nous avertissons fortement la violation de l’espace aérienne et l’entrée illégale et la violation du ciel d’Iran par tout objet volant étranger », a souligné Seyed Abbas Moussavi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Il a ensuite ajouté que « toute la responsabilité des conséquences de ces violations est portée sur les agresseurs ».

Dans les premières heures d’aujourd’hui (jeudi le 20 juin), le drone espion américain "Global Hawk" a été abbatu par la défense des forces aérospatiales du CGRI dans la région face à Kooh Mobarak, dans la province de Hormozgan, après avoir violé l’espace du territoire de la République islamique d’Iran.

