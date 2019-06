L’Iran répond à la diplomatie avec la diplomatie

Téhéran (ISNA)- « Le peuple iranien répond avec diplomatie à la diplomatie, au respect avec le respect et avec la défense acharnée à l'agression », a souligné vendredi, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Seyed Abbas Moussavi, sur sa page Twitter.

« M. Hook! Les années de guerre et de terrorisme économique contre l'Iran imposées par les États-Unis et la violation des engagements et des résolutions peuvent-elles être considérées comme de la diplomatie? », s’interroge M. Moussavi en réponse à une déclaration du représentant spécial des États-Unis pour l'Iran, Brian Hook.

En réaction à l’escalade des tensions entre Téhéran et Washington, Hook avait déclaré vendredi, 21 juin que la diplomatie américaine ne donnait pas à Téhéran le droit de réagir avec une force militaire!

Jeudi le 20 juin, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) a annoncé que dans les premières heures de jeudi, le drone espion américain "Global Hawk" a été abattu par la défense des forces aérospatiales du CGRI dans la région de Kooh Mobarak, dans la province de Hormozgan, après avoir violé l’espace du territoire de la République islamique d’Iran.

