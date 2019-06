Zarif : la deuxième étape de l’action d’Iran sur l’accord nucléaire sera débutée le 7 juillet

Téhéran (ISNA)- La deuxième étape de l’action d’Iran sur le Plan global d’action conjoint (PGAC) sera commencée le 7 juillet, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif.

Après la tenue de la réunion mixte de la Commission de la planification stratégique Iran-Turque à Ispahan, Mohammad Javad Zarif, a affirmé devant un parterre de journalistes que les ministres des Affaires étrangères des deux pays planifient pour les programmes stratégiques tous les deux ans d’après l’accord des présidents. « Lors de cette réunion, les deux parties ont examiné les planifications et ont signé des documents de coopération biennale entre les deux pays », a-t-il ajouté.

« Ces coopérations portent sur les secteurs économique, politique, régionale et internationale entre l’Iran et la Turquie et dans l’ensemble nous avons eu un bon voyage », a précisé M. Zarif.

Il a ensuite souligné que la prochaine action d’Iran a été annoncée dans le cadre de sa lettre à la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires internationales et la politique de sécurité et de la lettre du président iranien aux chefs d’Etat présents dans le PGAC.

M. Zarif a affirmé que la première étape de ses actions a commencé le 8 mai et la deuxième étape sera débutée le 7 juillet.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, s’est rendu jeudi le 20 juin à Ispahan, en Iran, pour participer à la première réunion de la Commission mixte de la planification stratégique Iran-Turquie.

Fin